Deutsche aus Ost und West feiern in Gedenkstätte Marienborn

Beim Bittgottesdienst zum Fest der Begegnung in der Gedenkstätte Deutsche Teilung in Marienborn blieb kein Platz frei.

Der 29. Jahrestag der Wiedervereinigung in der Gedenkstätte an der Autobahn 2 war ein Ausrufezeichen für das Gemeinsame, das das Trennende überwinden kann. Schon der Gang über den großen Parkplatz zeigte: Menschen nicht nur aus Helmstedt, Braunschweig oder dem Bördekreis war es ein Bedürfnis, diesen geschichtsträchtigen Tag bewusst und in großer Runde zu erleben. Die Autos trugen Kennzeichen aus mehreren Bundesländern. Thüringer und Sachsen hatten ebenso den Weg nach Marienborn gefunden wie Besucher aus Bayern und Nordrhein-Westfalen.

Das Fest begann wie gewohnt mit einem Bittgottesdienst, an dem mehrere Hundert Zuhörer teilnahmen. Die Verlesung der Marienborner Erklärung gehört längst zum Fest-Repertoire, sie greift die unterschiedlichen Sichtweisen der Deutschen in Ost und West vor dem Mauerfall auf, deren Schwächen vor allem. Und sie führt gemeinsame Versäumnisse auf, bevor sie den Blick öffnet für die Hoffnung auf ein besseres Miteinander. Hochaktuell dann dieser Satz, den man sich nicht nur am 3. Oktober vor Augen führen sollte: „Wir gemeinsam glauben heute, dass trotz der Traurigkeit über Verlorenes mehr Wertschätzung des Gewonnenen möglich ist.“ Wie wahr.

In seiner Ansprache beschrieb Christoph Wonneberger, ehemaliger Pfarrer der evangelischen Lukasgemeinde in Leipzig, seinen Werdegang und seine Art des friedlichen Widerstandes in der DDR. Wonneberger koordinierte ab Mitte der 80er Jahre die montäglichen Friedensgebete in der Leipziger Nikolaikirche. Aus diesen entwickelten sich die Montagsdemonstrationen, die im Herbst 1989 maßgeblich zur Friedlichen Revolution beitrugen. Dabei rief Wonneberger einen wichtigen Umstand in Erinnerung: „Den Montagsdemonstranten ging es nicht darum, die DDR zu verlassen.“ Der große Aufbruch auf der Straße sei der Versuch gewesen, die DDR grundlegend zu verändern. Spätestens mit den Ereignissen vom 9. Oktober 1989 in Leipzig hätten die Bürger erste Schritte für den „aufrechten Gang“ einstudiert.

Den ganzen Tag über können die Besucher an Führungen über das Gelände der Gedenkstätte Deutsche Teilung teilnahmen, wovon schon am späten Vormittag reichlich Gebrauch gemacht wurde. Außerdem konnte der Kommandantenturm der ehemaligen DDR-Grenzkontrollstelle besichtigt werden. Viele Besucher schauten sich die Wechselausstellung „Zweierlei Perspektiven auf Marienborn“ im früheren Stabsgebäude an, bestückt von den Berliner Fotografen Mischa Naue und Nick Becker.