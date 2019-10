Helmstedter Frauen-Union setzt sich mit Sozialbericht auseinander

Helmstedt. Für die Veranstaltungsreihe zum Weltfrauentag am 8. März ist eine Podiumsdiskussion geplant.

Die Frauen-Union des CDU-Kreisverbandes Helmstedt ist zu einer Sitzung zusammen gekommen. Auf der Tagesordnung standen Veranstaltungsplanungen für 2020, Kooptationen und das Herausarbeiten von Themenschwerpunkten für die kommenden zwei Jahre.

Zu Beginn der Sitzung erfolgte ein kurzer Rückblick auf die vergangenen Delegiertentage der CDU Niedersachsen in Celle und der Frauen Union in Leipzig. Ein Schwerpunkt der Diskussion war das geplante Reißverschlussverfahren bei den Listenaufstellungen und das angestrebte Parité-Gesetz. Die Veränderungen seien nötig, um mehr Frauen die Teilhabe an der Gestaltung von Politik zu ermöglichen, teilt die Frauen-Union mit.

Für die Veranstaltungsreihe zum Weltfrauentag am 8. März ist eine Podiumsdiskussion geplant. Ein weiteres großes Thema sei die Fortbildung und Weiterbildung von Neueinsteigern in die Kommunalpolitik und es werde eine Auseinandersetzung mit dem nun vorliegendem ersten Sozialbericht des Landkreises Helmstedt geben.