Warberger feiern begeistert Oktoberfest

Warberg. Bis um 4 Uhr am nächsten Morgen wurde jetzt in Warberg Oktoberfest gefeiert. Eingeladen hatte der MTV.

„O`zapft is`“ hieß es jetzt in Warberg. Der MTV Warberg hatte ins Sportheim zum geselligen Beisammensein eingeladen – und schon Wochen vorher waren die Karten für diese Veranstaltung restlos ausverkauft. Das Fest erwies sich als großer Erfolg, heißt es in einer Mitteilung des MTV.

Geschlemmt wurde bei Weißwurst, Leberkäse und vielen weiteren bayrischen Spezialitäten, auch das bayrische Bier fehlte nicht, berichtet der Verein weiter. „Es benötigte keinen langen Einstieg im gut gefüllten Sportheim, es herrschte von Anfang an tolle Partystimmung“, berichtet der MTV.

DJ Looki habe keine Musikwünsche offen gelassen und die Gäste, übrigens größtenteils in Dirndl und Tracht, hätten von Beginn an begeistert getanzt. So hätten alle bis 4 Uhr am Morgen im Sportheim gefeiert.