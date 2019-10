Einkaufszentrum in Velpke soll barrierefrei werden

Das Einkaufszentrum am Weideweg und an der Bascheriede in Velpke ist ein echter Magnet und auf den Einkauf mit dem Auto ausgelegt. Zwar gibt es einen Fußweg entlang der Straßen. Doch der ist offenbar nicht vollständig barrierefrei. „Mit dem Rollator komme ich nicht ohne Hindernis zur Galerie...