Die Wendhausener Windmühle erstrahlt in neuem Licht

In neuem Lichte strahlt nun allabendlich die Windmühle zu Wendhausen. Der Mühlenförderverein stellte uns am Dienstagabend die neu installierte Außenbeleuchtung vor. Die Mühle von außen wieder zu beleuchten, war nicht nur ein Anliegen des Mühlenfördervereins. „Viele Wendhausener haben mich schon darauf angesprochen und auch verdeutlicht, was ihnen die Mühle bedeutet und dass sich eine ganz besondere Atmosphäre entwickelt, wenn die Mühle...