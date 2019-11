Bischof ruft in Königslutter zu Gottvertrauen auf

Der braunschweigische Landesbischof Christoph Meyns hat am Reformationstag zu Gottvertrauen, Gelassenheit und Dankbarkeit aufgerufen. „Auf dieser spirituellen Grundlage wächst in uns die Fähigkeit, über den Tellerrand der eigenen Befindlichkeiten hinaus zu sehen und auf das zu schauen, was andere...