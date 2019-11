Andachten der Friedensdekade in Helmstedt enden am Mittwoch

Seit gut einer Woche ist die Stephani-Kirche in Helmstedt pünktlich um 18 Uhr Versammlungsort für ehrenamtliche Prediger, die dort für den Frieden beten. Eine knappe halbe Stunde dauern die Zusammenkünfte, die eingebettet sind in die ökumenische Friedensdekade. Sie findet bundesweit an zehn Tagen vom 10 bis 20. November statt. Die konfessions-übergreifende Andachtsreihe wurde schon vor Jahren initiiert vom Verein der Friedensdekade mit...