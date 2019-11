Gesicht zeigen für ein gewaltfreies, sicheres Schöningen

Gesicht zeigen für ein „friedliches, gewaltfreies und sicheres Schöningen“ wollen Bürger am Freitag, 22. November, in der Niedernstraße. „Vor dem Hintergrund der Schüsse auf Flüchtlinge und Passanten in der Eichendorffstraße am vergangenen Samstag ist das dringend geboten“, sagt Silvia Thoma, die...