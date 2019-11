Wieder Feuer in Helmstedt – diesmal brennt eine Laube

Helmstedt. Im Kleingartenverein am Pastorenweg in Helmstedt hat eine Laube gebrannt. Von der Hütte blieb nicht viel übrig.

Zum dritten Mal in dieser Woche musste die Feuerwehr Helmstedt zu einem nächtlichen Großeinsatz fahren. In der Nacht zu Sonnabend (kurz vor 4 Uhr) wurde der Löschzug Helmstedt zu einer brennenden Gartenlaube in den Kleingartenverein am Pastorenweg alarmiert. Bereits ab der Ausfahrt der Wache konnten die Einsatzkräfte „auf Sicht fahren“.

Vor Ort stand eine Gartenlaube in Vollbrand. Es wurden mehrere Trupps unter Atemschutz sowie zwei Rohre zur Brandbekämpfung eingesetzt. Aus der Laube wurde ebenfalls eine Gasflasche geborgen und gekühlt. Von dem Holzhäuschen allerdings blieb nicht viel erhalten. Sie ist nun eine Brandruine.

Die Einsatzstelle wurde abschließend der Polizei übergeben. Gegen 7 Uhr war die Einsatzbereitschaft wieder hergestellt.

Warum die Hütte in Brand geraten war, dazu liegen keine Erkenntnisse vor. Die Ermittlungen dauern an.