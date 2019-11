Henning Pieper hat Offlebens schönste Kaninchen

Vor der Rassekaninchenausstellung in Offleben (von links): Preisrichter Wolfgang und Birgit Arndt, Fank Lohse (2. Vorsitzender), Bernward Morcinek (1. Vorsitzender), Jörg Krügener, Klaus-Peter Dannehl, Marco Bode und Silke Morcinek.

Offleben. Der Offlebener Kaninchenzuchtverein stellt seine Tiere am Wochenende aus. Für die Besucher wird eine Tombola angeboten.

Jede Menge Kaninchen sind an diesem Wochenende in Offleben zu bestaunen. Die Züchterinnen und Züchter des Kaninchenzuchtvereins F10 Offleben zeigen laut einer Mitteilung ihre schönsten Tiere bei der Gemeinschaftsschau am Samstag und Sonntag, 30. November und 1. Dezember im Dorfgemeinschaftshaus Offleben.

110 Tiere aus 15 Rassen beziehungsweise Farbenschlägen wurden am Mittwoch von den Preisrichtern bewertet. Der Vorsitzende Bernward Morcinek habe sich über die hohe Qualität der diesjährigen Kaninchen gefreut, wie es in der Mitteilung weiter heißt. Den Titel des Vereinsmeisters konnte sich Henning Pieper mit der Rasse Helle Großsilber sichern. Auch zahlreiche Gastaussteller anderer Vereine haben mit ihren Kaninchen die Preisrichter überzeugt.

Die Ausstellung ist geöffnet am Samstag, 30. November, von 10 bis 18 Uhr und am Sonntag, 1. Dezember, von 10 bis 16 Uhr. Für die Gäste gibt es eine Tombola. Auch die traditionelle Kaninchensuppe und weitere Speisen und Getränke werden angeboten. red