Die Polizei sucht nach vier Tätern, die in der nacht zu Freitag einen Geldautomaten im Max-Planck-Weg in Helmstedt gesprengt haben sollen (Symbolbild).

Helmstedt. Unbekannte sprengten in der Nacht zu Freitag einen Geldautomat in Helmstedt. Die Höhe der Beute ist unklar. Die Fahndung lief bislang erfolglos.

Geldautomat in Helmstedt gesprengt – Täter sind flüchtig

In der Nacht zu Freitag haben unbekannte Täter einen Geldautomat in Helmstedt gesprengt. Die Täter sind flüchtig. Das berichtet die Polizei am Freitagmorgen auf Nachfrage.

Geldautomat in Helmstedt gesprengt: Höhe der Beute ist unklar

Um 3.50 Uhr knallte es demnach in einer Filiale der Braunschweigischen Landessparkasse im Max-Planck-Weg – anschließend flüchteten die Täter. Wie hoch die erbeutete Summe ist, kann die Polizei noch nicht sagen. Die Fahndung lief bislang erfolglos.

Polizei geht von vier Tätern aus

„Es handelt sich vermutlich um vier Täter“, sagte ein Polizeisprecher gegenüber unserer Zeitung. Einziger Anhaltspunkt: Die Täter sollen in einem dunklen Pkw unterwegs sein. Die Sprengung verursachte am Gebäude einen erheblichen Schaden. feu