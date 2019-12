Digital-Labor Ackerbau nimmt in Schickelsheim die Arbeit auf

Es ist ein bundesweit einmaliges Projekt, das am Mittwoch offiziell seine Arbeit in Schickelsheim aufgenommen hat. Die Domäne wird das erste Praxislabor für digitalen Ackerbau und soll in weiteren Schritten zum Schulungszentrum sowie zum Start-up-Campus ausgebaut werden. Begriffe und Technologien wie Mobilfunkstandard 5G, User-Interface oder GPS werden demnach nicht mehr aus dem Alltag von Landwirten wegzudenken sein. Wie die...