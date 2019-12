Nachtragshaushalt für die alte Schule Süpplingen

Die alte Schule in der Thymianstraße in Süpplingen soll ein Ort der Begegnung, des Arbeitens und Wohnens werden. Damit das Projekt zügig durchstarten kann, hat der Gemeinderat am Montag den finanziellen Weg geebnet. Zudem hat das Gremium einer Verlängerung des Sportheim-Pachtvertrages mit der SpVg...