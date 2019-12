Polizei fahndet nach Sexualstraftäter von Essehof

Die Polizei fahndet nach einem Sexualstraftäter. Der Unbekannte hatte laut Mitteilung bereits am Sonntag, 6. Oktober, zwischen 13.30 und 13.45 Uhr auf dem zu diesem Zeitpunkt wegen Bauarbeiten gesperrten Autobahnparkplatz Essehof Süd an der A 2, Fahrtrichtung Berlin, versucht, eine damals 52 Jahre alte Frau zu sexuellen Handlungen zu nötigen. Zuvor hatte der Unbekannte die Frau gegen 13.10 Uhr in Braunschweig-Querum getroffen und war mit ihr in einem weißen Kastenwagen der Marke Dacia von der Straße Im Gettelhagen auf der A 2 in Richtung Berlin gefahren, wo er auf dem gesperrten Autobahnrastplatz stoppte. Hier kam es zu den sexuellen Übergriffen.

Das Opfer konnte sich letztlich losreißen und flüchtete zu Fuß auf dem Standstreifen der Autobahn entgegengesetzt der Fahrtrichtung in Richtung Braunschweig. Hier bekam es nach einigen Kilometern von einem unbekannten Autofahrer Hilfe angeboten. Das Opfer konnte mit Hilfe eines Polizeizeichners ein Phantombild des Täters erstellen lassen, das nach Beschluss des Amtsgericht Braunschweig nun veröffentlicht wird.

Der gesuchte Mann ist 41 bis 42 Jahre alt, etwa 1,75 Meter groß und schlank. Er hatte schwarz-graue Haare, eine gebräunte Hautfarbe und ein laut Polizei „südländisch-orientalisches Aussehen“. Der Unbekannte war mit einer dunklen Arbeitshose bekleidet, die an den Knien und den Beinseiten mit Reflektoren ausgestattet war, einem dunkelblauen T-Shirt, sowie einem dunkelgrauen Fleece-Pullover mit Reißverschluss. Besonders auffällig war seine nach vorne gebeugte Körperhaltung. Der Mann war in einem weißen Dacia-Lieferwagen unterwegs.

Die Beamten hoffen darauf, dass der Unbekannte Zeugen im Bereich der Straße Im Gettelhagen in Braunschweig in seinem weißen Kastenwagen aufgefallen ist. Möglicherweise ist der Unbekannte dort auch schon Tage zuvor gesehen worden. Hinweise an die Polizei Helmstedt, (05351) 521-0. red