So klingt Beethoven im Wohnzimmer – bei Grunes in Helmstedt

In Helmstedt gaben sich am Sonntag die ganz großen Komponisten sprichwörtlich die Klinke in die Hand. Während ab 17 Uhr in der Stephani Kirche Bachs Weihnachtsoratorium erklang, gastierte Beethoven bereits um 15 Uhr im Wohnzimmer der Familie Grune. Möglich gemacht hatte dieses Konzert Deutschlands...