Heiligabend-Gottesdienst in Scheppau im Kuhstall

Der diesjährige Gottesdienst am Heiligen Abend findet in Scheppau im Kuhstall der Familie Homann statt. Wegen der Baumaßnahmen an der St.-Nikolai-Kirche muss die evangelische Kirchengemeinde ein Ausweichquartier nutzen. Derzeit finden die sonntäglichen Gottesdienste im neben der Scheppauer Kirche...