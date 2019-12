Verein will Nobelpreisträger nach Helmstedt holen

Der Verein setzt sich seit Jahren dafür ein, die akademische Tradition der einstigen Universitätsstadt wiederzubeleben. „Ob wir die kühne Idee umsetzen können, die Helmstedt überregional ins Rampenlicht rücken würde, ist vor allem eine Frage der finanziellen Unterstützung“, sagt Rudolf-Helmut Strozyk, der Gründer und Vorsitzende von Academia Julia.

Der Verein hat aber auch Konkretes zu bieten. In Kooperation mit der Freien Universität (FU) Berlin wird er vom 30. März bis 3. April zum zweiten Mal einen „Helmstedt-Kurs“ veranstalten. Er richtet sich an herausragende Studierende und Doktoranden und trägt den Titel „Digitalisierung -- Chance für den ländlichen Raum?“. Der akademische Nachwuchs soll eine Woche lang sein Wissen über die Herausforderungen und Chancen der Digitalisierung für ländliche Regionen vertiefen. „Die Kandidatinnen und Kandidaten bewerben sich mit einem Motivationsschreiben und die 15 besten Aspiranten werden zum Helmstedt-Kurs eingeladen“, erläutert Strozyk.

Den Teilnehmern werde in der Begegnungsstätte St. Ludgerus ein hochkarätiges Programm zu Fragen des digitalen Strukturwandels geboten. „Der Schwerpunkt liegt auf Perspektiven der Ökonomie, Kultur und Politik, kombiniert mit Kamingesprächen mit örtlichen Personen aus Politik und Wirtschaft“, kündigt Strozyk an.

Ziel sei es, immer im Frühjahr einen solchen „Helmstedt-Kurs“ zu wechselnden aktuellen Themen anzubieten. Die wissenschaftliche Leitung liege bei der Wirtschaftswissenschaftlerin Prof. Dr. Julia Püschel von der FU Berlin.

Strozyk betonte am Freitag auf Anfrage, dass er dieses Angebot nicht als Konkurrenz zu den zeitgeschichtlich und historisch orientierten Helmstedter Universitätstagen verstanden wissen wolle, die jährlich als öffentliche Reihe im September stattfinden. „Unsere Zielgruppe ist eine andere, wir wenden uns ausdrücklich an jüngere Menschen, und thematisch stehen die Natur- und die Wirtschaftswissenschaften im Mittelpunkt“, sagte Strozyk. Der „Helmstedt-Kurs“ sei inhaltlich also eine Ergänzung zu den Universitätstagen. Und öffentlich seien nur die Auftakt- und die Abschlussveranstaltung im Juleum.

Kurz vor Weihnachten hat es Umbesetzungen im Beirat des Vereins Academia Julia gegeben. Die Sitzung fand im „Campus-Gebäude“, Markt 10, statt. Als neues Mitglied wurde der Helmstedter Unternehmer Lorenz Flatt in den Beirat gewählt. Als beratendes Mitglied ist Pauline Rothkegel als Jugendvertreterin aufgenommen worden. „Mit ihrer Hilfe wollen wir einen besseren Zugang zu unserer Hauptzielgruppe der Kinder und Jugendlichen bekommen“, erklärte Strozyk. Pauline Rothkegel sei 2013 zur ersten Helmstedter Jungforscherin gewählt worden, sie besuche das Gymnasium Julianum

Neuer Beiratsvorsitzender ist Udo-Willi Kögler, seine Stellvertreterin ist die Helmstedterin Julia Püschel. Kögler war von 2008 bis 2017 Vorstandssprecher des Niedersächsischen Forschungszentrums Fahrzeugtechnik der Technischen Universität Braunschweig. Seit 2018 ist Kögler Ehrenbürger der Stadt Wolfsburg. Den Beirat komplettieren Wolf-Rüdiger Umbach, der frühere Präsident der Hochschule Ostfalia, und Axel Heinrich, Leiter der VW Innovation Group.