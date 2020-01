Fünf Frauen aus dem Kreis Helmstedt kochen für guten Zweck

Fünf Freundinnen aus dem Kreis Helmstedt mit polnischen Wurzeln haben stundenlang gemeinsam gekocht und gebacken, um das „Große Orchester der Weihnachtshilfe“ am 12. Januar in Braunschweig zu unterstützen.

Helmstedt. Wenn am 12. Januar die Große Polnische Weihnachtshilfe erstmalig in Braunschweig stattfindet, sind auch fünf Frauen aus dem Kreis Helmstedt dabei.

Das „Große Orchester der Weihnachtshilfe“ ist als nicht-staatliche landesweite Spendenaktion 1993 in Polen ins Leben gerufen worden. An jedem ersten oder zweiten Sonntag im Januar sammeln Freiwillige im ganzen Land Spenden, um die medizinische Versorgung speziell für Kinder und Senioren zu verbessern. Seit einigen Jahren tun sich auch im Ausland Menschen mit polnischen Wurzeln zusammen, um die Weihnachtshilfe zu unterstützen. In unserer Region ist Braunschweig am Sonntag, 12. Januar, erstmals Austragungsort einer zentralen Spendenveranstaltung. Im Kufa-Haus, Am Westbahnhof 13, gibt es von 12 bis 20 Uhr Musik, polnische Spezialitäten und eine große Tombola.

Um die Leckerbissen nach polnischen Rezepten kümmern sich Renata Bojda-Sampolski, Agata Parzniewska und Paulina Rostkowska aus Helmstedt sowie Anna Supernok und Anna Jochim aus Schöningen. Die fünf Freundinnen wollen die Besucher des „Großen Orchesters der Weihnachtshilfe“ mit zwei klassischen Schmankerln verwöhnen: Bigos und Pirogi. Das eine ist das polnische Nationalgericht, ein Sauerkrauteintopf mit Fleisch und Wurst, das andere sind Teigtaschen mit variantenreicher Füllung. „1500 Pirogi haben wir bereits hergestellt und eingefroren“, berichtet Renata Bojda-Sampolski. Bei ihr zu Hause gibt es am Dienstag das große „Koch-Finale“. Dann werden die fünf Frauen noch einmal stundenlang am Herd stehen. „Wir transportieren die vorbereiteten Speisen am 12. Januar nach Braunschweig und wärmen sie vor Ort auf“, erzählt Anna Supernok, die vor 27 Jahren nach Deutschland gekommen ist.

Den fünf Frauen ist es wichtig, etwas für andere Menschen zu tun. „Die medizinische Versorgung in Polen ist nicht so gut wie in Deutschland“, berichten sie. „Ohne die erforderlichen Geräte haben schwer erkrankte Kleinkinder und ältere Personen oft nur geringe Heilungschancen“, meint Agata Parzniewska. Jedes gespendete Gerät von der Ultraschall-Apparatur bis zum Computertomographen bekomme ein rotes Herz als Aufkleber. Jedermann sei willkommen bei der zentralen Spendenveranstaltung in Braunschweig. Es gehe auch darum, für einen kulturellen Austausch zu sorgen, erläutern Paulina Rostkowska und Anna Jochim.

Stichwort Kultur: Zur Versteigerung für den guten Zweck kommt am 12. Januar ein Buch von Olga Tokarczuk, das die polnische Literatur-Nobelpreisträgerin signiert hat.

Der national-konservativen PiS-Regierung in Polen ist die über eine Stiftung abgewickelte Sammel-Aktion ein Dorn im Auge. Zum einen werde jedes Mal die chronische staatliche Unterfinanzierung des Gesundheitswesens deutlich, hieß es in einem Bericht des Deutschlandfunks vom Juni 2019. Zum anderen forderten der Initiator der Aktion, Jurek Owsiak, und sein Team mehr Solidarität mit Flüchtlingen. Sie würden für ein bunteres und offeneres Polen einstehen. Für die nationalkonservative Regierung in Warschau ein Engagement von der falschen Seite. Sie fordert die Bürger laut Deutschlandfunk stattdessen auf, kirchliche Institutionen mit Spenden zu bedenken.