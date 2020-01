Sternsinger bringen in Königslutter den Segen

Nein, das schlechte Wetter am Samstag war überhaupt kein Hindernis für die Mission der Sternsinger in Königslutter. Im Gegenteil, die Motivation und Freude bei den Kindern schien groß, den Weihnachtssegen in die Häuser zu bringen. Insgesamt 27 Kinder waren mehr als acht Stunden lang in sechs...