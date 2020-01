Helmstedts Schützen spielen altersmäßig in der 1. Liga

Helmstedt. Mindestens seit 1370 gibt es Schützen in Helmstedt. 650 Jahre später wird das aufwendig gefeiert. Eine Investition in die Zukunft.

„Wir wollen uns im Jubiläumsjahr als moderner Verein präsentieren und neue Mitglieder finden“, erläutert Torsten Scharf, 2. Vorsitzender der Helmstedter Schützenbrüderschaft. Damit das gelingt, ziehen die Schützen alle Register und bieten das ganze Jahr über deutlich mehr Veranstaltungen als üblicherweise. Höhepunkt wird der Festakt mit Ministerpräsident Stephan Weil am Samstag, 14. März, im Schützenhaus an der Masch sein. „Dazu haben wir Abordnungen aller Schützenvereine aus dem Kreis Helmstedt eingeladen“, berichtet Klaus Brötzmann, der 1. Vorsitzende.

Was das Alter angeht, spielt die Schützenbrüderschaft mit 650 Jahren deutschlandweit in der 1. Liga. Daher gingen auch Einladungen an ähnlich alte oder noch ältere Schützenvereine heraus. Dass das Helmstedter Schützenwesen schon 1370 urkundlich erwähnt wurde, ist in Helmstedt übrigens erst seit den frühen 50er Jahren des 20. Jahrhunderts bekannt. „Damals wurden wir über die bereits Anfang der 30er Jahre in Goslar entdeckte Urkunde informiert“, erzählt Torsten Scharf. Bis dahin habe 1593 als Gründungsjahr der Schützenbrüderschaft gegolten.

Die Schützen wollen das Jubiläum nutzen, um die Stadt zu ihrer Bühne zu machen. „Wir haben derzeit etwa 210 Mitglieder, das ist viel zu wenig für eine Kreisstadt“, sagt Scharf. Und Klaus Brötzmann fügt hinzu: „Beim Schützenumzug anlässlich des Schützenfestes sind früher sehr viele Helmstedter mit uns marschiert, das war stets ein schönes Bild. Heute marschieren wir mehr oder minder alleine.“ Die Verankerung in der Bevölkerung müsse ausgebaut werden.

Dass der Umzug am Pfingstsamstag, 30. Mai, ein Highlight wird, dafür ist bereits gesorgt – selbst wenn sich die Helmstedter Bürger zieren sollten. „Wir erwarten als Teilnehmer 700 Schützen aus dem Kreis Helmstedt, aus Niedersachsen und aus Sachsen-Anhalt“, kündigt Scharf an. Für das Antreten zum Umzug werde vom Markt auf den Holzberg ausgewichen.

Brötzmann und Scharf betonen, dass die Schützenbrüderschaft kein verstaubter Haufen sei, sondern ein durchaus moderner Verein. Ein Beleg dafür sei die Mitgliederstruktur. „Wir sind international aufgestellt und offen für jedermann. Außerdem haben wir eine sehr aktive Damenabteilung und unsere Jugendarbeit hat ein gutes Niveau.“ Modern zu sein und gleichzeitig die Tradition zu bewahren, das sei das Kunststück, das die Helmstedter Schützenbrüderschaft fertigbringen wolle.

Wer sich von Klischees nicht ausbremsen lassen und das Schützenwesen in einem der ältesten Vereine Deutschlands kennen lernen möchte, der wird 2020 jedenfalls reichlich Gelegenheit dazu haben. Das Schweinepreisschießen vom 27. Januar bis 2. Februar, ein Faschingsball am 29. Februar, das Schützenfest vom 29. Mai bis 3. Juni, ein Familientag am 11. Juli und das Elm-Lappwald-Schießen am 17. und 18. Oktober geben dem Jahresprogramm das Rückgrat. Sogar beim Tag des offenen Denkmals im September werden die Schützen Flagge zeigen. „Dann kann das Schützenhaus an der Masch bis unter das Dach besichtigt werden“, wirbt Brötzmann schon heute.

