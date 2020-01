Sternsinger zu Gast im Schöninger Rathaus

Zum Tag der Heiligen Drei Könige besuchten die Sternsinger der Pfarrgemeinde St. Marien das Schöninger Rathaus, wie die Stadt Schöningen mitteilt. Im Bürgerbüro wurden sie von dem städtischen Direktor Karsten Bock sowie dem künftigen Bürgermeister Malte Schneider und Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Verwaltung in Empfang genommen. Begleitet wurden die Mädchen und Jungen von Martin und Annika Schubert.

Mit dem Kreidezeichen „20*C+M+B+20“, das „Christus Mansionem Benedicat – Christus segne dieses Haus“ bedeutet, brachten die Mädchen und Jungen in den Gewändern der Heiligen Drei Könige den Segen für das Jahr 2020 und sammelten für in Not leidende Kinder in aller Welt.

Das Motto der Aktion Dreikönigssingen, die in diesem Jahr bereits zum 62. Mal stattgefunden hat, lautete „Segen bringen, Segen sein. Frieden! Im Libanon und weltweit“. Im diesjährigen Beispielland, dem Libanon, steht laut der Mitteilung der gesellschaftliche Friede aufgrund Ressentiments auch in der heutigen Zeit noch vor großen Herausforderungen.

Träger der Aktion sind das Kindermissionswerk „Die Sternsinger“ und der Bund der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ). Seit dem Ursprung im Jahr 1959 wurden durch die bundesweit gesammelten Spendengelder (rund 1,14 Milliarden Euro) mehr als 74.400 Projekte weltweit gefördert. red