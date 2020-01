Bahrdorfer Feuerwehr lädt Samstag zum Ball ein

Bahrdorf. Zum Feuerwehrball lädt die Feuerwehr Bahrdorf am Samstag in die alte Turnhalle ein. Im März werden in Gehrendorf 30 Jahre Grenzöffnung begangen.

Die Feuerwehr Bahrdorf lädt ein zum Feuerwehrball. Beginn ist am morgigen Sonnabend, 11. Januar, um 19.30 Uhr in der alten Turnhalle am Schützenplatz mit einem festlichen Sektempfang. Um 20 Uhr wird der Abend mit einer Tanzrunde eröffnet. Es spielt live die Tanzkapelle „Just In Time“, die laut einer Mitteilung schon in den Vorjahren für tolle Stimmung im Saal gesorgt hat und ein aktuelles Musikprogramm spielt. Neben der Livemusik bietet die Ortsfeuerwehr eine dekorativ geschmückte Halle, eine Verlosung mit einem Hauptgewinn und eine Vorführung der aktiven Mitglieder der Feuerwehr.

Am selben Tag sammelt auch die Jugendfeuerwehr die Weihnachtsbäume ein. Die Aktion beginnt um 10 Uhr vormittags. Dann sind die Jugendlichen mit Trecker und Anhänger im Dorf unterwegs und sammeln die Bäume ein, die vor den Haustüren liegen. Der Service dauert eine gute Stunde und endet um 11 Uhr.

Zudem planen die Mitglieder der Bahrdorfer und Gehrendorfer Feuerwehren eine Feier zum 30. Jahrestag der Grenzöffnung zwischen Bahrdorf und Gehrendorf. Diese wird am 7. März stattfinden. Treffpunkt ist um 14 Uhr am ehemaligen Grenzübergang. Dort wird es eine kurze Rede geben. Im Anschluss gehen die Besucher in Begleitung der Schalmeienkapelle Wassensdorf in den Saal nach Gehrendorf. Hier gibt es Ansprachen und Filmvorführungen. Für die Verpflegung der Gäste ist ebenfalls gesorgt, es gibt Erbsensuppe und diverse Getränke im Ausschank. Für die gute Stimmung sorgt gegen Abend ein DJ. Die Feuerwehren bitten zur besseren organisatorischen Planung um eine Anmeldung bei den Ortsbrandmeistern Carola Kehlau und André Wolter. red