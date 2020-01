Fahrzeugdiebe stehlen VW-Bus in Bahrdorf

Ein VW-Bus wurde laut einer Mitteilung der Polizei in der Nacht zum Donnerstag in Bahrdorf gestohlen.

Ein VW-Bus im Wert von 52.000 Euro wurde laut einer Mitteilung der Polizei in der Nacht zum Donnerstag in Bahrdorf gestohlen. Der Besitzer hatte seinen weiß lackierten VW Multivan California auf seinem Grundstück in der Straße Am Windmühlenberg abgestellt und noch vor dem Schlafengehen um 23.30 Uhr gesehen. Am frühen Morgen sei der Diebstahl um 5.30 Uhr aufgefallen. Die Ermittler sind sich einig, dass die Fahrzeugdiebe die Keyless-Go-Technik des Fahrzeugs für ihre Zwecke nutzten und dabei die Funksignale zwischen Fahrzeug und Schlüssel nutzten, um den Wagen zu öffnen und zu starten. Die Polizei Velpke nimmt Hinweise zu dem Fahrzeugdiebstahl unter (05364) 947070 entgegen. red