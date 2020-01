Schöningen – Diebe stehlen acht Ortstafeln

Insgesamt hinterließen die unbekannten Täter einen Schaden von etwa 4000 Euro. Als Tatzeitraum komme die Nacht zum Mittwoch, 15. Januar, in Frage. Da das Demontieren der Schilder sicher etwas Zeit benötigte, hoffen die Beamten laut Mitteilung, dass Passanten die Unbekannten beobachtet haben. Die Tatorte liegen an sämtlichen Ausfallstraßen des Stadtgebietes. Zudem wurden auch in Hohnsleben zwei Ortstafeln zwischen dem 14. und 16. Januar entwendet. Hinweise an die Polizei in Schöningen unter (05352) 951050.

Anmeldung Noch nicht bei der Gifhorner Rundschau?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder