In Grasleben brennt Unterstand für landwirtschaftliche Geräte

Zwei Stunden lang waren die Feuerwehrleute in Grasleben am Mittwochabend im Einsatz.

Ein Garagenbrand in der Helmstedter Straße in Grasleben wurde am Mittwoch um 17.37 Uhr gemeldet. Zu diesem rückten die Ortsfeuerwehren Grasleben und Mariental aus. „Als die ersten Einsatzkräfte eintrafen, fanden sie allerdings eine andere Lage vor. Zwischen einem Supermarkt und einem landwirtschaftlichen Hof mit Heu- und Strohlager sowie Nutztierhaltung stand ein Unterstand für landwirtschaftliche Geräte bereits in Vollbrand“, teilt Maik Wermuth, Gemeindebrandmeister der Samtgemeinde Grasleben, mit.

Die Feuerwehren begannen umgehen mit den Löscharbeiten, um eine Ausbreitung auf den Bauernhof sowie auf den Supermarkt zu verhindern.

Darüber hinaus gab es eine Alarmstufenerhöhung – das heißt, alle Feuerwehren der Samtgemeinde Grasleben sowie der Löschzug aus Helmstedt wurden zur Einsatzstelle gerufen. Der ebenfalls alarmierte Löschzug aus Königslutter musste nicht mehr eingesetzt werden. Die Löschwasserversorgung wurde durch mehrere Hydranten sichergestellt, um genügend Löschwasser für den Einsatz von 7 C-Rohren zu haben.

Während des Einsatzes musste die Durchfahrtsstraße von Grasleben voll gesperrt werden.

Circa 100 Einsatzkräfte hätten das Feuer rund zwei Stunden lang bekämpft, teilt Maik Wermuth mit. „Glücklicherweise konnte eine Ausbreitung auf die Nachbargebäude verhindert werden, und es wurde niemand verletzt“, sagt Wermuth.

Die Polizei hat die Ermittlung zur Brandursache aufgenommen. red