Königslutteraner Schule feiert einen Abend für den Zusammenhalt

Würden „Talent“ und „Gastfreundschaft“ in die Schulbenotung mit einfließen, dann hätte so mancher Schüler der Haupt- und Realschule Königslutter eine dicke Eins auf seinem Zwischenzeugnis verdient. Tatsächlich war es überaus beeindruckend, was die Kids gemeinsam mit ihren Lehrern unter der...