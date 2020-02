Neues Beratungsangebot für Gründer in Grasleben

Das Helmstedter Regionalmanagement HRM bietet anlässlich des Projektes „Start-Up-Programm für den Landkreis Helmstedt“ gemeinsam mit dem Entrepreneurship Hub der Technischen Universität Braunschweig und der Ostfalia-Hochschule Beratungssprechstunden für Gründungsinteressierte, Gründer und Unternehmer an. Die Sprechstunde ist laut Mitteilung kostenlos und findet regelmäßig an wechselnden Standorten im Landkreis Helmstedt statt.

Die Berater Mathis Vetter und Richard Finke sind am Montag,

17. Februar, von 16 bis 18 Uhr in Grasleben zu Gast. Samtgemeindebürgermeister Gero Janze unterstützt das Projekt ausdrücklich. „Wir freuen uns sehr darüber, gründungswilligen Akteuren eine Anlaufstelle bieten zu können“, so Janze. Mit Rudolf Thieme (Seniorchef der Sport-Thieme GmbH) hat er dafür einen engagierten Mentor an seiner Seite.

„Die enge Verbindung und aktive Unterstützung von Startups durch erfahrene Wirtschaftsakteure sind uns ein besonderes Anliegen“, so Thieme. Um dies einmal mehr auch nach außen zu dokumentieren, findet die Sprechstunde in den Räumen der Firma Sport-Thieme (Grasleben, Helmstedter Straße 40) statt. Es wird darum gebeten, sich vorab für einen individuellen Beratungstermin bei Mathis Vetter (m.vetter@tu-braunschweig.de) oder Richard Finke (richard.finke@he-rm.de) anzumelden.

Die Beratung bietet die Möglichkeit, sich über die Themen Unternehmensgründung, Geschäftsmodelle, Innovation und Digitalisierung zu informieren. Neben der Entwicklung von neuen Ideen können auch bestehende Vorhaben oder Ansätze von Innovationen gemeinsam mit den Beratern weiterentwickelt werden. Darüber hinaus kann der Zugang zu einem umfangreichen Netzwerk, der Kontakt zu potenziellen Investoren, anderen Gründern, Unternehmen und Stipendien ermöglicht werden.