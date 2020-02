Stadt Helmstedt bestätigt: Edeka-Ansiedlung kann kommen

Wie Erster Stadtrat Henning-Konrad Otto am Montag auf Anfrage bestätigte, habe die Stadt ihr rund 2000 Quadratmeter großes Grundstück am Braunschweiger Tor vor anderthalb Wochen an die Supermarkt-Kette verkauft. „Damit sind auch die Kaufverträge für benachbarte Grundstücke, die für die Ansiedlung...