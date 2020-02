Ausbau der Fabrikstraße in Gevensleben für 1,6 Millionen Euro

Rund 1.750.000 Euro will die Gemeinde Gevensleben 2020 für Investitionen in die Hand nehmen, berichtete Gevenslebens Bürgermeister Alexander Heidebroek in der jüngsten öffentlichen Ratssitzung. Den Löwenanteil mit 1,6 Millionen Euro verschlinge der Vollausbau der Fabrikstraße im Ortsteil...