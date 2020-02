Königslutter. Am Montag ist die Grundschule Driebe in Königslutter geschlossen geblieben. Grund war aber nicht Orkan Sabine, sondern ein Heizungsausfall.

Unterrichtsausfall an der Grundschule Driebe in Königslutter

Eine defekte Heizungsanlage hat am Montag für Unterrichtsausfall an der Grundschule in Königslutter gesorgt. Der Hausmeister hatte den Schaden am Morgen entdeckt, wie der kommissarische Konrektor Florian Herdegen auf unsere Nachfrage hin mitteilte. Direkt betroffen seien eigentlich die Räume zweier Klassen im Pavillon 1 gewesen, doch sicherheitshalber sei die Entscheidung gefallen, die Schule für alle zu schließen. Organisiert worden war deshalb eine Notbetreuung.

Diese habe ab 8.15 Uhr gegriffen und fand in einem nicht betroffenen Gebäudetrakt statt. Zwölf Kinder seien am Morgen zunächst betreut worden, gegen elf Uhr seien es nur noch zwei gewesen, teilte Herdegen weiter mit. „Die Eltern waren sehr engagiert und haben sich organisiert“, lobte er.

Das gesamte Kollegium sei vor Ort gewesen. Der kommissarische Konrektor ging zunächst davon aus, dass der Unterricht am Dienstag wieder normal stattfinden würde.