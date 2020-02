Marie-Caroline Hammerer ist neue Chefärztin in Königslutter

Marie-Caroline Hammerer ist neue Chefärztin am Awo-Psychiatriezentrum in Königslutter. Seit dem 1. Februar leitet sie zusammen mit Chefarzt Michael Winkler die Klinik für Psychosomatische und Psychotherapeutische Medizin. Eine komfortable Doppellösung, die mit zwei Dingen zu tun habe, wie Winkler während eines Pressegesprächs am Montag in der Klinik erläutert.

Zum einen befinde sich die Klinik in einer Umbruchsituation, die mit einem erhöhten Arbeits- und Planungsaufwand einhergehe. Zum anderen gehe Winkler zum Ende dieses Jahres in den Ruhestand. „Somit findet ein fließender Übergang statt, und wir können den Ansprüchen gerecht werden“, verdeutlichte Michael Winkler.

Eine sehr gute Situation, stand für ihn fest. Und auch Geschäftsführer Thomas Zauritz zeigte sich erfreut, „dass wir einen guten Übergang hinbekommen“. Dies sei nicht nur gut für die Patienten sondern auch für die Mitarbeiter.

Bevor Marie-Caroline Hammerer zur Chefärztin berufen wurde, war sie bereits vier Jahre lang als Oberärztin in der Klinik tätig. In der Zeit habe sie die Möglichkeit für spezielle Weiterbildungen gehabt, beispielsweise für die volle Weiterbildungsermächtigung. Vorteil sei zudem, dass sie die Gegebenheiten kenne und an der Entwicklung neuer Leitlinien beteiligt war, die nun nach und nach umgesetzt werden sollen. Als Beispiel nennt Hammerer Änderungen im Bereich Diagnostik oder auch die spezialisierteren Ansätze für die verschiedenen Krankheitsbilder.

So gibt es seit Dezember eine eigene Essgestörten-Gruppe. Ein Bereich, der einen hohen Therapieaufwand erfordert, wie die beiden Ärzte verdeutlichen. „Diese Patienten haben jeden Tag eine eigene Gruppentherapie, bei anderen ist die im Schnitt zwei Mal in der Woche“, beschreibt Hammerer einen der geänderten Therapieansätze. Neben den spezialisierten Therapien gehörten aber auch weiterhin Einzel- sowie die allgemeinen Gruppentherapien zum Konzept.

Zu den neuen Ansätzen betont Michael Winkler: „Wir wollen nicht mit den großen Spezialkliniken konkurrieren, aber wir wollen mehr bieten, als eine reguläre Psychosomatische Klinik.“

Nach und nach sollen die erarbeiteten Konzepte auch für andere Krankheitsbilder umgesetzt werden, um den gegenwärtigen Erfordernissen besser begegnen zu können. „Wir müssen unsere Patienten in einer relativ kurzen Zeit von sechs Wochen wieder gesellschaftsfähig bekommen. Wir müssen schneller und effizienter sein“, erläuterte der Chefarzt.

Diese ganze Umsetzungsarbeit zu leisten wäre zuviel für eine Person, sind sich die Chefärzte sicher. Deshalb sei die Doppellösung ideal. Der Start sei jedenfalls gelungen.