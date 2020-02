Die Bahrdorfer Gräben sind gut in Schuss

Sie führt derzeit ganz gut Wasser, die Lapau in Bahrdorf. In sie mündet der Mühlengraben, eines der Gewässer, die sich Vertreter der Entwicklungs- und Strategieausschusses, der Feldmarkinteressentschaft und der Verwaltung im Zuge der alljährlichen Gewässerschau angesehen haben. Fazit: Alle Gräben und Bäche sind gut in Schuss.