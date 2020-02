Jerxheim verabschiedet sich mit Abrissparty von alter Kita

Ende April soll der Abriss des alten Kindergartens in Jerxheim beginnen. Das teilte Bürgermeister Philipp Ralphs in der jüngsten Sitzung des Gemeinderates mit. „Die Ausschreibungen dafür laufen bereits“, berichtete Ralphs und kündigte an: „Das Deutsche Rote Kreuz als Betreiber hat sich...