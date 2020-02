Bahrdorfer Junge hat schon über 870 Euro im Spendentopf

Morgen, am Valentinstag, wird Leonardo Emilian Meyer-Welz aus Altena bei Bahrdorf 10 Jahre jung. Doch Geschenke nimmt der kleine Kerl nicht an. Er sammelt Spenden, denn damit will er die ambulante Kinderhospizarbeit und die Trostinsel des Hospizvereins in Wolfsburg unterstützen. Unserer Zeitung erzählte er davon und bat um kleine Gaben für den guten Zweck. Wir berichteten. Der Erfolg seiner Aktion haut ihn fast um: Schon vor seinem...