Räumung der Neuen Wiese in Lehre soll im Herbst beginnen

34 Jahre nach der ersten Anfrage im Gemeinderat ist es in diesem Jahr soweit: Die Kampfmittelräumung der „Neuen Wiese“ auf dem Gelände der ehemaligen Heeresmunitionsanstalt (Muna) in Lehre beginnt. Uwe Otte, dessen Engagement in dieser Sache seit dem Jahr 1986 zwei Aktenordner gefüllt hat, freut...