Workshop in Schöningen: Mit Improvisation Ängste überwinden

Den „Heiligen Gral“ haben die Bewohner des Schöninger Awo-Hauses am Elm längst gefunden. In der Galerie „im Ei“ wird er von Hand zu Hand herumgereicht. Die Übung ist Teil eines Workshops, in dem Thomas Hirche, Direktor des Kult-Theaters Braunschweig, die Teilnehmer mit den Tricks und Kniffen des...