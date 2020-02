Wahrstedt. Die Feuerwehr in Wahrstedt blickte jetzt auf ein ereignisreiches Jahr zurück.

André Wogatzki ist in Wahrstedter Wehr neuer Stellvertreter

Die Freiwillige Feuerwehr Wahrstedt hatte jetzt zur Jahresversammlung ins Sportheim eingeladen. Ortsbrandmeister Sven Tewes begrüßte Kreisbrandmeister Olaf Kapke, den ersten stellvertretenden Gemeindebrandmeister Andreas Wogatzki, Bürgermeister Mark Kreuzberg und den Vorsitzenden des Ausschusses für Feuerwehr und Gefahren, Manuel Skokalski. Das teilte die Wehr jetzt mit.

In seinem Bericht blickte Tewes auf ein ereignisreiches Jahr zurück. Die Feuerwehr Wahrstedt habe 146 Mitglieder, davon seien 27 aktive Mitglieder. Er berichtete zudem über die Einsätze, Übungsdienste und viele andere Aktivitäten. Besonders hob er laut Bericht der Wehr die Qualifizierung zum Landesentscheid der Leistungsvergleiche in Hannover und die Einweihung des Gerätehauses in Wahrstedt hervor.

Die diensteifrigsten Mitglieder waren in der zweiten Gruppe Lother Wenzel und Mark Engmann, in der ersten Gruppe Thomas Vanek und Niklas Bleich.

Nach 20 Jahren als stellvertretender Ortsbrandmeister stellte Klaus Tewes sein Amt zu Verfügung. Zum neuen stellvertretenden Ortsbrandmeister wurde André Wogatzki gewählt. Ute Hothan stellte ihr Amt als Schriftwartin nach zwölf Jahren zur Verfügung, zur neuen Schriftwartin wurde nun Sonja Wogatzki gewählt. Als Funkbeauftragte wurde Francie Vanek im Amt bestätigt. Zum neuen Kassenprüfer wurde außerdem Karsten Eckhoff gewählt.

Das niedersächsische Ehrenzeichen für 40 Jahre aktive Mitgliedschaft erhielten Thomas Ackermann und Rolf Munnecke.