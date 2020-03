Flechtorfer Schützen spenden für ein Spielgerät

Groß war die Freude beim Flechtorfer Ortsrat und seiner Ortsbürgermeisterin Edelgard Hahn. Rolf-Dieter Jordan, Vorsitzender des Schützenvereins Flechtorf, überreichte am Samstagmittag vor dem Dorfgemeinschaftshaus eine Spende in Höhe von 700 Euro an die Ortsbürgermeisterin. Erlös aus dem...