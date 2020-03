Person wird in Helmstedt zwischen zwei Containern eingeklemmt

Auf einem Betriebsgelände an der Emmerstedter Straße in Helmstedt geriet eine Person mit dem Unterkörper am Donnerstagnachmittag um 15.24 Uhr zwischen zwei Container und wurde eingeklemmt. Der Rüstzug der Feuerwehr Helmstedt wurde alarmiert. Die Person sei beim Eintreffen der Feuerwehr ansprechbar gewesen, heißt es in der Mitteilung der Feuerwehr. Die Feuerwehr drückte die Container mittels hydraulischem Rettungsgerät auseinander, befreite die Person und übergab sie dem Rettungsdienst. Im Einsatz war auch der Notarzt des Rettungshubschraubers Christoph 30. Zur Unfallursache und Schwere der Verletzung konnte die Feuerwehr keine Infos geben. red

