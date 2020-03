Emmerstedt – Kinder lernen, mit Mobbing richtig umzugehen

Rast will zusammen mit „SaoM“-Gründer Daniel Duddek und Partner Kerem Elver jungen Menschen zu mehr Selbstbewusstsein verhelfen. Am Freitagabend war Rast mit seinem Programm zu Gast in der Grundschule in Emmerstedt. Eingeladen dazu hatte der Fußball-Verein JSG Mitte 2013. Im Zentrum des rund...