Grafhorst: Gasflasche gerät beim Unkraut-Abflammen in Brand

Beim Abflammen von Unkraut in einem Vorgarten in der Georg-Wenzel-Straße in Grafhorst ist am Sonntag um 11.55 Uhr eine Gasflasche aus bislang ungeklärter Ursache in Brand geraten. „Die eingebaute Sicherheitseinrichtung der Gasflasche blies ab“, berichtet Feuerwehrsprecher Mirko Wogatzki.

Die Einsatzkräfte der Ortswehr Grafhorst entfernten die brennende Flasche vom Haus und kühlten sie mit Wasser. Ebenso die Hausecke, an der die Gasflasche stand, denn an der Hausfassade wurden bereits hohe Temperaturen gemessen. „Die Einsatzkräfte kontrollierten ständig den Bereich außerhalb und innerhalb des Hauses“, teilt Wogatzki mit. Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehren habe so schlimmeres verhindert werden können. „Da sich die Lage relativ schnell entspannt hatte, konnten einige alarmierte Ortsfeuerwehren die Anfahrt zum Einsatzort abbrechen“, berichtet der Feuerwehrsprecher. Im Einsatz waren mehrere Fahrzeuge sowie neben anderen 17 Feuerwehrleute aus Grafhorst, 11 aus Danndorf und 7 aus Velpke.