Auto brennt auf A2 bei Helmstedt komplett aus – Fahrer unverletzt

Auf der A2 bei Helmstedt ist am Freitagnachmittag ein Auto komplett ausgebrannt – der Fahrer blieb laut Feuerwehr unverletzt.

Die Feuerwehr Helmstedt ist am späten Freitagnachmittag zu einem Einsatz auf der A2 ausgerückt. Kurz vor der Anschlussstelle Rennau in Richtung Hannover war ein Auto, das zuvor noch auf den Standstreifen gefahren war in Brand geraten.

A2 bei Helmstedt: Auto gerät in Brand – Fahrer bleibt unverletzt

Wie Feuerwehrsprecher Alexander Weis mitteilte, löschten die Einsatzkräfte unter Leitung von Marius Kornau das Feuer unter Atemschutz. Nach rund einer halben Stunde waren die Arbeiten beendet.

Der Pkw-Fahrer, so Weis weiter, blieb bei dem Vorfall unverletzt. Sein Auto brannte hingegen komplett aus. Während des Feuerwehreinsatzes war im betroffenen A2-Bereich eine Fahrspur nutzbar, so dass es nicht zu Verkehrsbehinderungen kam. Die Aufräumarbeiten dauerten bis in den Abend. red