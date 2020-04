Helmstedt. Nach einer kurzen Verfolgung zu Fuß haben Polizeibeamte in Helmstedt am Dienstag einen gesuchten Straftäter gefasst.

Polizei Helmstedt fasst per Zufall gesuchten Straftäter

Dieser Mann kam den Polizisten bekannt vor: Als eine Funkstreifenbesatzung am Dienstagnachmitttag gegen 17.25 Uhr die Conringstraße in Richtung Conrigplatz/Marienstraße fuhr, bemerkten die Beamten eine männliche, polizeilich bekannte Person. „Die beiden Polizeikommissare wussten, dass der Mann per Haftbefehl gesucht wird. Sie wendeten unverzüglich den Streifenwagen und verfolgten den Gesuchten“, heißt es im Polizeibericht.

In der Carlstraße trafen sie demnach wieder auf den Festzunehmenden und forderten ihn auf, stehen zu bleiben. Dieser Aufforderung kam der 36-Jährige nicht nach, sondern suchte vorerst in der Flucht sein Heil. Die Beamten verfolgten den Flüchtigen zu Fuß und konnten ihn in der Beireisstraße festnehmen.

„Nachdem dem 36-Jährigen Handfesseln angelegt worden waren, wurde er zur Dienststelle nach Helmstedt gebracht, von wo er am Mittwoch in die Untersuchungshaftanstalt nach Braunschweig überstellt wird“, teilt die Polizei weiter mit.

Der 36 Jahre alte Mann aus Helmstedt war laut Mitteilung wegen diverser Körperverletzungsdelikte, Beleidigungen und Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz verurteilt worden. Auf Grund dieser zahlreichen Verstöße wurde von der Staatsanwaltschaft Braunschweig ein Untersuchungshaftbefehl beantragt, der durch das Amtsgericht Helmstedt ausgesprochen und von der Polizei vollstreckt werden konnte.