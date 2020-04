Kriegsende vor 75 Jahren – Lehre verschiebt Gedenkfeier

Lehre. Zum 75. Mal jährte sich am 11. April der Einmarsch der US-Truppen in Lehre. Für die Menschen in Lehre ein Tag zum Erinnern und des Gedenkens.

An diesem Tag sollte eigentlich symbolisch auf halber Strecke zwischen Groß Brunsrode und Lehre eine Eiche zur Erinnerung gepflanzt werden. Denn aus Richtung Groß Brunsrode rückten damals die Truppen der 5. Panzerdivision der US Army nach Lehre vor. Das berichtet die Gemeinde Lehre in einer Pressemitteilung.

Aufgrund der Corona-Krise wurde die Veranstaltung nun allerdings in den Herbst verschoben. „Ein Datum dazu wird noch bekannt gegeben. Um dennoch ein Zeichen setzen zu können, wurden über das Osterwochenende vor dem Rathaus in Lehre die Flaggen der USA, der EU, Deutschlands sowie der Gemeinde Lehre gehisst“, heißt es in der Mitteilung der Gemeindeverwaltung weiter.

„Die Eiche soll uns künftig mahnen, die Schrecken des Krieges und der Nazi-Herrschaft niemals zu vergessen“, erläutert Ortsbürgermeister Heinrich Köther die Idee hinter der geplanten Pflanzung. Er hatte gemeinsam mit dem Ortsrat Lehre die Idee zu der Veranstaltung. Sofort ließen sich Uwe Otte, der sich seit vielen Jahrzehnten mit dieser Zeit befasst, und Gemeindebürgermeister Andreas Busch ebenfalls dafür begeistern.

Nach kurzen Ansprachen sollte die Pflanzung der „Befreiungseiche“ von Nachkommen von Beteiligten vorgenommen werden. Beteiligen wollte sich zum Beispiel die Tochter von Hermann Bumcke, Sigrid Schrader. Bumcke war damals mit seiner Familie und anderen mutigen Menschen aus Lehre den Amerikanern entgegen gegangen. Begleitet von der Ungewissheit, was aus ihnen werden wird.

„Mein Vater hat an diesem Tag viel Mut und Stärke bewiesen, aber sich nie damit gerühmt. Darauf bin ich bis heute sehr stolz“, sagt Sigrid Schrader.

Auch die vom Heimatmaler Jürgen Schirmer aus Lehre gestalten Gemälde von den Szenen dieser besonderen Zeit sollten eigentlich an diesem Tag gezeigt werden. „Hermann Bumcke und Wilhelm Koch haben mit der kampflosen Übergabe des Ortes an die Amerikaner besonders mutig gehandelt – und damit den Krieg für Lehre beendet. Ohne Erinnern an die NS-Diktatur lässt sich eine offene und friedliche Gesellschaft nicht gestalten“, stellt Uwe Otte fest.

Seine für April geplanten Rundgänge durch die ehemalige Heeresmunitionsanstalt – Muna – werden ebenfalls aufgrund des Corona-Virus verschoben. Ausweichtermine werden noch bekanntgegeben. Ebenso wird die geplante Ausstellung im Rathaus Lehre, die im April zu sehen sein sollte, später stattfinden.

Lehres Bürgermeister Andreas Busch ergänzt: „Diese fürchterlichen Zeiten gehören zu unserer Geschichte. Auch wenn die nachfolgenden Generationen keine Schuld tragen, so müssen sie daran erinnern. Gerade in der heutigen Zeit, wo Hass und Hetze offenbar wieder salonfähig werden.“