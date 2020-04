Gemeinde resümiert: Hilfsangebote in Lehre werden gut genutzt

Seit dem 17. März ist die Hilfsaktion mit dem Namen „38165 hält zusammen“ am Start. Passend dazu hat Christina Schütz aus Essenrode die „Lehrsche Anti-Corona-Familie“ gezeichnet: „Ich freue mich, dass die vielen Helferinnen und Helfer nun sogar eigene Maskottchen haben.“ Andrea Huinink aus Groß Brunsrode, die gemeinsam mit Beschäftigten der Gemeindeverwaltung als Administratorin in der dazugehörigen Facebookgruppe agiert, ist laut Mitteilung der Gemeinde sehr zufrieden: „Mit einigen hundert Mitgliedern haben sich da Menschen zusammengefunden, die anderen in dieser Krisenzeit helfen wollen und das macht Hoffnung.“

Täglich von 8 bis 15 Uhr (auch Samstag und Sonntag) sind die gemeindlichen Telefonnummern (05308) 699-222 und -223 besetzt. Auch die E-Mail-Adresse zusammen@gemeinde-lehre.de kann für Hilfsanfragen genutzt werden. Das Angebot richtet sich in erster Linie an Menschen aus den Risikogruppen.

„Häufig beantworten wir dort Fragen und vermitteln Hilfsdienste, wie zum Beispiel Einkäufe und ähnliche Erledigungen“, berichtet Vanessa Rothermund, die auch Telefondienste übernimmt: „Für Menschen, die im Moment keinen Kontakt zur Außenwelt haben, vermitteln wir auch Gesprächspartner.“

Auch Gemeindebürgermeister Andreas Busch ist nach knapp zwei Wochen Laufzeit begeistert und bittet hilfsbedürftige oder eingeschränkte Menschen, sich an die Hilfsgruppe zu wenden. Um das Angebot bekannt zu machen, stehen zum Beispiel Ehrenamtliche an den Supermärkten und verteilen Wurfzettel.

Aber auch die Feuerwehren haben unterstützt. „Es ist toll, dass die Kameradinnen und Kameraden mit Lautsprecheransagen den Hilfsdienst in den Gemeindestraßen bekannt gemacht haben“, so Busch. Die Feuerwehren werden mit weiteren Hilfsdiensten nicht betraut, da die Einsatzfähigkeit der Wehren, als Teil der kritischen Infrastruktur, gewährleistet sein muss.

Infos:

Telefondienst unter (05308) 699-222 und -223 sowie E-Mail-Adresse zusammen@gemeinde-lehre.de, besetzt von montags bis sonntags von 8 bis 15 Uhr

Facebookgruppe unter https://www.facebook.com/groups/169225990325979/

Info rund um Covid-19: lehre.de/buergerservice/corona.php red