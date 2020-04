In die Tankstelle in Querenhorst sind Unbekannte am späten Montagabend eingebrochen.

Querenhorst. In die Tankstelle in Querenhorst sind Unbekannte am späten Montagabend eingebrochen. Sie richteten einen Schaden von 8000 Euro an.

Einbrecher richten in Querenhorst hohen Schaden an

Unbekannte sind am späten Montagabend in die Räume der Tankstelle an der Dorfstraße in Querenhorst eingebrochen. Wie die Polizei mitteilte, haben sie dabei einen hohen Sachschaden angerichtet und Tabakwaren entwendet. Der Schaden dürfte sich nach ersten Schätzungen auf mindestens 8000 Euro belaufen.

Zeugen hatten gegen 23.35 Uhr bemerkt, dass ein dunkler Audi oder BMW auf das Tankstellengelände fuhr, mehrere maskierte Personen gewaltsam die Zugangstür der Tankstelle öffneten und sich im Verkaufsraum zu schaffen machten. Nachdem die Täter sich der Tabakwaren bedient hatten verließen sie wenige Minuten später das Gelände und flüchteten. Die Zeugen alarmierten unmittelbar die Polizei, die sofort mit mehreren Streifenwagen ausrückte.

Erste Ermittlungsergebnisse ergaben, dass das verwendete Kennzeichen an dem dunklen Fluchtfahrzeug zuvor in Haldensleben gestohlen worden war. Die Täter flüchteten in ihrem Fahrzeug über die Bundesstraße 244 in Richtung Helmstedt und entkamen vermutlich über die Autobahn 2. Weitere Fahndungsmaßnahmen führten nicht zum Auffinden des Fluchtwagens. Auffällig an dem dunklen Fluchtwagen der Marke BMW oder Audi waren die langgezogenen LED-Rückleuchten.

Bei den Tätern handelte es sich um mindestens drei Männer, etwa 30 bis 40 Jahre alt. Einer von ihnen war von dicklicher Statur und trug ein weißes Oberteil. Ein weiterer Täter war etwa 1,80 Meter groß und war dunkel gekleidet.

Da die Tankstelle mitten im Ort liegt und von Wohnhäusern umgeben ist, hofft die Polizei darauf, dass die Täter vor, während, oder nach der Tat Anwohnern oder Passanten aufgefallen sind. Möglicherweise sind die Täter auch Tage vor der Tat im Ort gewesen, um die Tankstelle auszukundschaften. Hinweise zu den Tätern oder dem Fahrzeug nimmt die Polizei Helmstedt unter (05351) 521-0 entgegen. red