A2-Unfall bei Lehre: Sekundenschlaf – Peiner muss ins Krankenhaus

A2-Unfall: Verursacher fällt in Sekundenschlaf

Demnach war ein 20 Jahre alter Mann aus Hannover gegen 7.20 Uhr auf der Überholspur in Fahrtrichtung Berlin unterwegs, als er in einen Sekundenschlaf fiel und von der Fahrbahn abkam. Der Hannoveraner kollidierte daraufhin mit dem Fahrzeug des Peiners, der auf dem Hauptfahrstreifen fuhr.

52-Jähriger kommt ins Krankenhaus

Der 52-Jährige wurde bei dem Unfall verletzt. Rettungskräfte brachten ihn ins Krankenhaus nach Wolfsburg. Wie schwer die Verletzungen sind, teilte die Polizei nicht mit. Beide Fahrzeuge wurden so stark beschädigt, dass sie nicht mehr fahrbereit waren. feu