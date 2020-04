Innerorts Wohn- und Gewerberaum zu schaffen, wird vom Grundsatz her meist positiv bewertet, schafft aber auch neue Probleme. Anhand von drei geplanten Projekten in Wendhausen wollen wir uns dem Thema nähern.

Die ehemalige Gastatätte „Waldesruh“ wird abgerissen.

In Wendhausen sollen nun innerorts in drei Projekten mehr als 20 neue Wohneinheiten und auch Büroraum geschaffen werden. So wird die Gaststätte "Waldesruh ", an der Landesstraße 295 gelegen, abgerissen und durch einen Neubau mit elf Wohneinheiten ersetzt. "Für das Grundstück liegt ein positiver Bauvorbescheid vor, der Abbruch des alten Gebäudes kann verfahrensfrei erfolgen", teilte Marcus Wagnner vom Bereich Bauaufsicht, Denkmal- und Immissionsschutz der Landkreisverwaltung mit.

Beim Schloss-Grundstück laufen die Kaufverhandlungen noch

In diesem direkt an der Ortsdurchfahrt gelegene, ehemals zum Gutsbetrieb gehörende Gebäude soll Wohn- und Büroraum geschaffen werden. Foto: Dirk Fochler / regios24

Auf dem Schloss-Grundstück möchte der Braunschweiger Henning Jenzen den direkt an der Ortsdurchfahrt gelegenen, seit mehr als 30 Jahren leerstehenden, Gebäudekomplex einer neuen Nutzung zuführen. „Dort sollen Wohn- und Büroflächen geschaffen werden. Allerdings laufen die Kaufverhandlungen zu dieser Immobilie noch. Eine Bauvoranfrage beim Landkreis ist schon gestellt", berichtete Henning Jenzen am Donnerstag in einem Telefongespräch.

Kasteel-Bau soll in Wendhausen frühestens 2021 beginnen

Frühestens im Jahr 2021 wird die Heimatliebe GmbH, Inhaber Frank Dudek, in der Straße Im Unterdorf gegenüber dem Spielplatz auf dem Grundstück Nummer 45 mit der Realisierung ihres Kasteel-Projektes beginnen. "Wir wollen dort das bestehende Gebäude entfernen und auf dem Grundstück einen Neubau mit neun Wohneinheiten schaffen", erklärte Stefanie Dudek.

Die drei Projekte liegen jeweils in ungeplanten Innenbereichen für die kein rechtskräftiger Bebauungsplan besteht. In derartigen Bereichen müssen die jeweiligen Vorhaben sich gemäß Baugesetzbuch nach Art und Maß der baulichen Nutzung, der Bauweise und der Grundstücksfläche, die überbaut werden soll, in die Eigenart der näheren Umgebung einfügen. Auch darf das Ortsbild nicht beeinträchtigt werden.

Günter Jung fordert: Ortsheimatpflege soll beraten

"Die Bauvorschriften für ungeplante innerörtliche Bereiche bieten relativ viel Gestaltungs- und Ermessensspielraum, auch hinsichtlich einer möglichen Beeinträchtigung des Ortsbildes. Diesbezüglich wäre es schon wünschenswert, wenn beispielsweise eine Institution wie die Ortsheimatpflege innerhalb der Genehmigungsverfahren zumindest beratend zu Seite stehen könnte", meinte beispielsweise der Wendhausener Ortsheimatpfleger Günter Jung.

Direkte Anlieger oder auch die örtliche Einwohnerschaft in Wendhausen müssen zudem seitens der Bauvorhabenträger oder der Bauverwaltung nicht über anstehende Baumaßnahmen, sofern diese den geltenden Vorschriften entsprechen, informiert werden. Die Kommunen werden um eine Stellungnahme gebeten, könnten auch Bedenken vortragen, die Entscheidungshoheit liegt allerdings beim Landkreis. „Betroffene Nachbarn können die Bauvorlagen einsehen, sind nachbarliche Belange berührt, erfolgt eine Beteiligung durch die Genehmigungsbehörde", erklärte Marcus Wagner aus der Landkreis-Bauverwaltung.

Werden Parkplätze ein Problem?

Auf das Problem möglichen Parkraummangels verweist auf unsere Anfrage hin der Wendhausener Ortsbürgermeister Frank Hennig. "Wir schaffen für jede Wohneinheit einen Pkw-Stellplatz auf dem Grundstück", berichtete diesbezüglich Petra Reichel, die mit Ihrer Firma Braunschweiger Immobilien Kontor auf dem Waldesruh-Grundstück das erwähnte Mehrfamilienhaus bauen will. Ebenso will die Heimatliebe GmbH bei ihrem Kasteel-Projekt im Wendhausener Unterdorf verfahren.

"Ein Stellplatz pro Wohneinheit reicht leider oft nicht aus, das zeigen die Erfahrungen aus anderen Bereichen. Und im öffentlichen Raum sind Parkplätze Mangelware", stellte Hennig fest. "Wünschenswert wäre, um potenzielle Konfliktherde bereits im Vorfeld zu beseitigen, von Beginn an ein offenes und transparentes Vorgehen aller Beteiligten anzustreben", betonte der Wendhausener Ortsbürgermeister, der alle drei Bauvorhaben vom Grundsatz her positiv bewertet.