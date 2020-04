Die Feuerwehren Helmstedt und Emmerstedt löschen am Montagnachmittag ein brennendes Auto unter einem Carport.

PKW unter Carport brennt in Helmstedt lichterloh

Zu einem Brand wurden die Ortsfeuerwehren Helmstedt und Emmerstedt am Montagnachmittag um 16.30 Uhr gerufen. Gemeldet wurde ein brennender PKW unter einem Carport in der Jürgenbreite. Das berichtet die Feuerwehr. Vor Ort bestätigte sich dem Einsatzleiter Marius Kornau die geschilderte Lage. Unter dem Carport stand ein PKW bereits in Vollbrand. Das Feuer drohte zudem auf das angrenzende Wohngebäude überzugreifen. Umgehend sei ein Trupp unter Atemschutz zur Brandbekämpfung eingesetzt worden. Ein weiterer Trupp unter Atemschutz habe über die Drehleiter gegen eine weitere Ausbreitung gesichert. Aktuell laufen noch Nachlöscharbeiten. Verletzt worden sei niemand, berichtet die Feuerwehr. Im Einsatz waren vier Fahrzeuge der Feuerwehr.