Jugendlicher aus Mackendorf braucht ein Therapiefahrrad

In seiner Umgebung kennt er sich bestens aus, die Mitglieder des Lehrerkollegiums seiner Schule kann er aus dem Effeff nennen. Überhaupt hat er ein großes politisches und gesellschaftliches Wissen. Dennoch unterscheidet sich der 16 Jahre alte Lukas aus Mackendorf von anderen Jungen in seinem Alter. Er hat geistige Beeinträchtigungen und zeigt autistische Züge. Er würde sein Leben aber selbstständig meistern, wäre da nicht eine Krankheit, die ihn ausbremst: Lukas leidet an einer nicht therapierbaren Form der Epilepsie. Diese bringt unberechenbare Anfälle mit sich. Damit er mobil sein kann, bräuchte der junge Mann ein Spezialfahrrad. Doch das will die Krankenversicherung der Familie, die Knappschaft, nicht bezahlen – trotz ärztlicher Verordnung.

